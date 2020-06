Junge mit Fahrrad zu Fall gebracht und weggefahren

Coesfeld. Nach einem Unfall am Freitag (29.5.) an der Kreuzung Hengtering/Panningweg in Coesfeld sucht die Polizei Zeugen. Ein zwölfjähriger Junge aus Coesfeld befuhr nach bisherigen Erkenntnissen gegen 15.40 Uhr den Panningweg mit seinem Fahrrad. Er beabsichtigte nach links in den Hengtering abzubiegen. Dieser gabelt sich an der Stelle in einen Schotterweg, der zu Wohnhäusern führt und in einen gepflasterten Fuß- und Radweg. Auf diesem gelangen Radfahrer und Fußgänger in Richtung Bahnunterführung und Wiedauer Weg.

Von Allgemeine Zeitung