Nur noch sieben Erkrankte in Coesfeld

Coesfeld (ds). Schon fünf Tage in Folge hat es in der Stadt Coesfeld jetzt keine offiziell bestätigten Neuinfektionen mit dem Corona-Virus mehr gegeben. Wie das Gesundheitsamt meldete, sind nur noch sieben Menschen in der Kreisstadt akut erkrankt. Keiner davon muss im Krankenhaus behandelt werden. Seit Pandemiebeginn infizierten sich 230 Personen. 211 davon sind schon wieder gesund. Zwölf sind verstorben.