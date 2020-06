40-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Coesfeld. Leicht verletzt worden ist ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Münster am Dienstag bei einem Unfall auf der L 600. Wie die Polizei zum Hergang berichtet, befuhr ein 52-jähriger Mann aus Reken um kurz vor 17 Uhr mit seinem Wagen den „Ossenkamps Weg“. Er kam aus der Bauerschaft und wollte zur L 600, um sie zu überqueren. Dabei übersah er den Pkw des Münsteraners, der aus Borken kommend in Richtung Merfeld unterwegs war. Trotz einer Vollbremsung kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Der Münsteraner verletzte sich dabei leicht und wurde ins Krankenhaus nach Coesfeld gebracht. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 30 000 Euro.

Von Allgemeine Zeitung