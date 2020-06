Eltern zahlen für die Kita nur die Hälfte

Coesfeld. Mit Blick auf den am Montag startenden eingeschränkten Regelbetrieb in Kindertageseinrichtungen sollen Eltern im Juni und Juli nur den hälftigen Elternbeitrag zahlen. Bürgermeister Öhmann begrüßt die vom Land gefundene Regelung in einer Pressemitteilung: „Die Eltern werden entlastet und können doch eine angemessene Betreuung und Förderung für ihre Kinder in Anspruch nehmen.“ Anders als bei den übrigen Kommunen im Kreis Coesfeld wird die Stadt die Beiträge für Juni und Juli jeweils getrennt zur Hälfte in eigenen Bescheiden erheben und abrechnen. Dazu soll in Kürze ein Dringlichkeitsbeschluss gefasst werden.

Von Allgemeine Zeitung