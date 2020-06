Karitative Altpapiersammlung mit Abstand

An fünf Standorten wird das Altpapier entgegengenommen: Parkplatz an der Maria-Frieden-Kirche, Parkplatz an der Anna-Katharina-Kirche, Parkplatz Konzert Theater (Osterwicker Straße), Parkplatz am Pictorius-Berufskolleg (Borkener Straße) und in der Siedlung Goxel am Pfarrzentrum. Der Erlös ist für die Arbeit vor Ort und Eine-Welt-Projekte bestimmt.

Die Organisatoren bitten darum, ältere Mitbürger und Vertreter der Risikogruppe zu unterstützen und von ihnen gesammeltes Altpapier mitzunehmen. Auch dabei müsse die Abstandsregelung eingehalten werden. Das angelieferte Papier sollte wie immer gebündelt oder in Kartons verpackt sein, damit es leichter auf dem Container gestapelt werden kann.