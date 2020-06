Der Traum vom Kunst.Raum

Lette. Es ist ein Lebenstraum: Ein Atelier, in dem Kreativ-Kurse und -Workshops stattfinden, in das sich Künstler einmieten, um für eine Weile ungestört zu arbeiten, ein Raum für die Kunst. Kunst.Raum nennt Sarah Ahlmer ihren Lebenstraum, dessen Verwirklichung nun in greifbare Nähe rückt. Geeignete Räume sind mit einem Neubau an der Eichendorffstraße im Sanden bereits gefunden. Im Obergeschoss des Wohnhauses gibt es einen großen, lichtdurchfluteten Raum, der künftig als Atelier dienen soll. Von dort erschließt eine Treppe ein kleines Bade- und Gästezimmer. Für Einrichtung und Ausstattung hofft Sarah Ahlmer nun auf Unterstützung von Unternehmen und Privatpersonen. Über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter sammelt sie ab sofort bis zum 30. Juni Spenden. 12 000 Euro sind das Ziel. Spenden kann jeder, und jeder Betrag ist willkommen. Ab bestimmten Mindestbeträgen gibt es einen Gegenwert, angefangen vom selbstgestalteten Postkarten-Set über einen Gutschein für einen kreativen Kindergeburtstag im Atelier bis hin zu außergewöhnlichen Teambuilding-Angeboten für Unternehmen. „Dabei gilt das Alles-oder-nichts-Prinzip“, sagt Sarah Ahlmer. „Das bedeutet, nur wenn am 1. Juli die 12 000-Euro-Marke erreicht ist, wird das Konto des jeweiligen Spenders belastet, der auch erst mit der Zahlung Anspruch auf sein Dankeschön hat.“ Wird der Zielbetrag nicht erreicht, geht Sarah Ahlmer leer aus. Doch vom Negativ-Szenario geht die 27-jährige Letteranerin, die im Hauptberuf als Kunst- und Englischlehrerin an einem Gymnasium in Münster arbeitet, zunächst einmal nicht aus. Wenn alles planmäßig läuft, kann der Kunst.Raum Anfang September mit Leben gefüllt werden. Zahlreiche Ideen für mögliche Kurse und Workshops hat Sarah Ahlmer auch schon: Malen, Zeichnen, Fotografie, Handlettering, DIY-Projekte. Außerhalb des Kursprogramms, das allen Interessierten offen steht, können auch feste Gruppen das Atelier mieten, um gemeinsam kreativ zu werden, oder Künstler den Kunst.Raum inklusive Übernachtungsmöglichkeit nutzen, um konzentriert zu arbeiten.

Von Christine Tibroni