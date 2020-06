„Dirt-Park“ wird DIEK-Projekt

Lette. Das könnte eine echte Attraktion (nicht nur) für junge Leute aus der ganzen Region werden: Ein so genannter „Dirt-Park“ für Mountain-Biker soll in Lette entstehen. Einstimmig grünes Licht dafür, diesen als Projekt neu in das Dorf-Innen-Entwicklungs-Konzept (DIEK) aufzunehmen, gab jetzt der Bezirksausschuss. Nun muss nur noch der Rat der Stadt zustimmen. Ein „Dirt-Park“ ist eine künstlich modellierte „Landschaft“ mit Hügeln, Brücken und allerhand Schikanen, in der Mountain-Biker ihrem Sport frönen können. Ein Clou besteht darin, dass diese an der Gestaltung, am Aufbau und an der Pflege des Geländes selbst beteiligt werden. Die Zielgruppe reicht von Kindern ab drei Jahren bis hin zu Erwachsenen.

Von Detlef Scherle