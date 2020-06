Betreuungsangebote trotz Corona

COESFELD. Gabi Kaudewitz atmet auf: „Wir haben es geschafft, das Programm steht.“ Das Jugendamt der Stadt hat die vergangenen Wochen genutzt, das bereits bekannte Ferienprogramm grundlegend an die Erfordernisse des Infektionsschutzes anzupassen. Mitarbeiterin Andrea Wiesner: „Uns war recht bald klar, dass wir die bestehenden Angebote mit teils mehr als einhundert Kindern an einem einzigen Ort so nicht würden durchführen können.“ Zugleich, ergänzt Gabi Kaudewitz in der Pressemitteilung der Stadt, sei die Nachfrage seitens der Familien auch dadurch gestiegen, dass Eltern mitunter aus beruflichen Gründen bereits vor den Sommerferien ihren Jahresurlaub hätten verbrauchen müssen.

Von Allgemeine Zeitung