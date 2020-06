Grüne Tür verbirgt exotische Tierwelt

Während drei Wasserwarane, zwei Männchen, ein Weibchen, direkt auf Beutezug gehen, bleibt der vierte Waran, ein Weibchen, doch eher träge auf einer Steinplatte liegen. „Das ist ein Weibchen und trägt zurzeit Eier. Auf der Platte können es mal schnell bis zu 50 Grad unter der Lampe werden, da können sich die Tiere richtig schön aufwärmen“, sagt Kevin Hielscher mit einem Zwinkern.

Wasserwarane sind doch eher ungewöhnliche Haustiere. In ihrer Heimat Australien sind sie mittlerweile selten geworden. „Sie fressen dort die Aga-Kröte, die jedoch giftig ist und sich immer mehr ausbreitet. Auch sonst sind die Warane kaum noch zu finden.“ Gerade deshalb ist der 31-Jährige stolz, dass das Weibchen Eier trägt. „Die behält sie einige Zeit bei sich, dann liegen die Eier nochmal 180 bis 300 Tage, je nach Temperatur.“ Sollte das mit dem Nachwuchs tatsächlich gelingen, steht er bereits in Kontakt mit Experten aus ganz Europa, die Interesse angemeldet haben. „Ich möchte diese Art unbedingt bewahren. Ich war schon immer fasziniert von ihr.“

Seit 2010 habe er danach gesucht, aber keine gefunden. Australien exportiert keine Tiere mehr. „Und durch die anspruchsvolle Pflege können sie auch nicht viele Menschen halten.“ 2014 hatte er endlich Glück und erhielt ein Männchen. „Ich hatte schon gar nicht mehr damit gerechnet. Letztes Jahr kamen dann die anderen Tiere.“ Und mit ihnen der Umbau des mindestens fünf mal vier Meter großen ehemaligen Heizungskellers. Rund einen Monat hat das gedauert. Erst der Holzrahmenbau für das Becken, das 4500 Liter fasst, dann zwei Schichten Teichfolie und schließlich die Felsstruktur von oben nach unten. „Die Folie mussten wir unbedingt schützen, sonst hätten die Warane sie mit ihren Krallen beschädigt“, so Kevin Hielscher. Eine Infrarotheizung, ein Luftentfeuchter, ein Teichfilter und eine Wasserheizung sind nur ein paar weitere Details, die dafür sorgen, dass die Tiere artgerecht leben können. „Zusätzlich habe ich noch eine Webcam installiert über die ich von überall Zugriff habe und schauen kann, ob es ihnen gut geht.“ Und noch etwas ist besonders: „Weil die Tiere so selten und zudem geschützt sind, haben sie auch alle Mikrochips und einen Herkunftsnachweis.“

Drei bis vier Mal in der Woche werden sie gefüttert. Mit Schwarzmeergrundeln, die er mit seinem Vater selbst aus einem Kanal gefischt hat. „Außerdem haben wir einen Teich mit amerikanischen Flusskrebsen im Garten.“ Streicheln könne man die Tiere weniger. „Das muss auch nicht sein“, sagt Kevin Hielscher mit Blick auf die artgerechte Haltung. „Manche Halter verfüttern auch Mäuse, aber da muss man aufpassen. Die sind sehr fett und Warane neigen in der Tat zu Fettleibigkeit.“ Dann doch lieber einen gesunden Fisch und einmal in der Woche zusätzlich Vitamine und Mineralstoffe.

Für den Coesfelder sind es die perfekten Tiere. „Ich war schon immer naturverrückt, Hatte früher schon mal Geckos. Das ganze Fachwissen habe ich mir nach und nach durch Gespräche mit Experten und durch das Lesen verschiedener Feldstudien angeeignet. „Das macht alles einfach unglaublich viel Spaß.“