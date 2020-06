Schon über 200 Kisten gepackt

Coesfeld. Jedes Mal, wenn die Schüler und Schülerinnen der Martin-Luther-Grundschule wieder zum Präsenzunterricht in die Schule kommen, sehen die Klassenzimmer anders aus. Leerer. Denn die Lehrer und Lehrerinnen sind schon seit geraumer Zeit damit beschäftigt, den Umzug vom Standort Köbbinghof zum neuen Schulgebäude an der Franz-Darpe-Straße vorzubereiten. Alles, was nicht mehr für den Unterricht benötigt wird, wandert peu à peu in Umzugskisten. „200 Kartons hatten wir geordert, aber wir mussten schon nachbestellen“, sagt Schulleiterin Ute Hoppe, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass das Kollegium auch kräftig aussortiert und weggeworfen habe. „So ein Umzug ist ja immer eine gute Gelegenheit, Ballast abzuwerfen“, so Hoppe mit einem Augenzwinkern. Im Schulleiterbüro und im Lehrerzimmer wurde ganze Arbeit geleistet, viele Regale sind schon komplett geräumt. Und auch aus den Klassenräumen verschwinden immer mehr Arbeitsmaterialien. Mit ein bisschen Wehmut packen Kerstin Bauerdick und Karin Lembeck ein. Sie sind Klassenlehrerinnen der beiden vierten Klassen. „Und eigentlich wäre jetzt die Zeit, mit den Kindern den Abschied von der Grundschule vorzubereiten. Wegen Corona ist das nur sehr eingeschränkt möglich. Das finden wir schade“, sagt Karin Lembeck. Auch der Abschied der gesamten Schulgemeinde von ihrem Schulgebäude muss wegen Corona weitgehend sang- und klanglos über die Bühne gehen.

Von Christine Tibroni