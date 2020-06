Außen-WC an Schule demoliert

Coesfeld. Unbekannte haben die Glastür zum Außen-WC des Gymnasiums Nepomucenum zerstört. Die Tatzeit liegt zwischen 21 Uhr am Montagabend und 7 Uhr am Dienstagmorgen. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Coesfeld unter Tel. 02541/ 14-0 entgegen.