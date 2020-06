Coesfeld (ds). Weiterhin gibt es in Coesfeld nur noch vier Menschen, die derzeit an Covid-19 erkrankt sind. Wie das Gesundheitsamt mitteilte, haben sich die Zahlen in der Kreisstadt im Vergleich zu Montag nicht verändert. Nach wie vor sind von den seit Pandemiebeginn 231 Infizierten 215 wieder gesundet. Zwölf sind verstorben.

Von Detlef Scherle