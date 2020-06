Bürgermeister-Frage noch offen

Die Frage, welchen Bürgermeisterkandidaten die FDP unterstützen will, die eigentlich auch an diesemAbend geklärt werden sollte, blieb noch offen. Auf den Einwurf von Mitglied Manfred Höne, der wünschte, dass sich die FDP „zeitnah positionieren“ sollte, was die Bürgermeisterkandidatur angeht, erklärte Fabry dass sich der neue Vorstand in Kürze zusammensetzen und dann Stellung nehmen wolle. Vorher sollen intensiv die vergangene Woche vorgelegten Programme beider Kandidaten geprüft werden.

Für Kraska ging es zum Schluss ganz schnell. Seine 16-jährige Ära an der Parteispitze der FDP in Coesfeld, die für den 2004 aus Krefeld zugezogenen Liberalen mit dem stellvertretenden Vorsitz unter der im Januar verstorbenen „Grande Dame“ der FDP, Sybille Schall, begonnen hatte, endete in der Versammlung nach einer halben Stunde. „Wir waren der bürgerliche Gegenpart zur CDU“, zog Kraska im Rechenschaftsbericht eine positive Bilanz. Der Ortsverband habe ein Profil. Seine Stimme werde in der Öffentlichkeit wahrgenommen. „Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass diese langjährige Arbeit so einfach über Bord geworfen wird“, hielt er den Anwesenden in seiner Abschiedsrede vor. Und fragte: „Welche vernünftigen Gründe hattet ihr, mich in dieser Art und Weise abzuservieren?“ Konkrete Antworten darauf gab es nicht mehr. Oliver Nawrocki (bisher Beisitzer), der zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde, sprach davon, dass er sich „von den Themen und Inhalten entfernt“ habe, „die die Mitglieder gut fanden“. Mehrere Mitglieder bedankten sich noch einmal ausdrücklich bei Kraska für das Engagement. Blumen oder Geschenke wurden aber nicht überreicht – Kraska hatte das nicht gewollt. Er verließ die Sitzung noch vor der Neuwahl. Er ließ offen, ob er seine Kandidatur für ein Direktmandat bei der Stadtratswahl aufrecht erhalten will: „Das weiß ich noch nicht“, ließ er die Parteifreunde, die bald die Unterlagen einreichen müssen, lächelnd im Ungewissen.

Weil die Kasse bis zur Versammlung nicht mehr geprüft werden konnte, entlastete die Versammlung den scheidenden Schatzmeister Andreas Pohl, der aus beruflichen Gründen aufhört, nicht. Die Prüfung soll nachgeholt werden.

Die Neuwahl ging zügig über die Bühne. Das neue Vorstandsteam, von dem alle einstimmig gewählt wurden, ist identisch mit der Mannschaft, die auch die FDP in den Wahlkampf führt: Neben Fabry und Nawrocki (55) gehören dazu Rene Arning (28) als weiterer Stellvertreter (bisher Elisabeth Borgert, die gar nicht mehr erschienen war), Christian Averkamp (28) als neuer Schatzmeister sowie die Beisitzer Anne Nawrocki (56) und Jonas Driemer (27).