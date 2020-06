Ein neuer Corona-Fall in Coesfeld

Coesfeld (ds). Eine per Test bestätigte CoronaNeuinfektion meldete das Gesundheitsamt am Mittwoch in der Kreisstadt. Die Zahl der Erkrankten stagnierte trotzdem bei vier. Das lag daran, dass auch ein bisher Erkrankter wieder gesundete. Im Laufe der Pandemie haben sich insgesamt 232 Coesfelder angesteckt, von denen 216 wieder genesen und zwölf verstorben sind. Kreisweit gibt es momentan zehn aktive Fälle.