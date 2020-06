„Es muss endlich wieder losgehen“

Neben den praktischen Vorbereitungen gibt es für die Inhaber des Kinos auch viel Theoretisches zu beachten. „Wir dürfen maximal 100 Besucher in einen Saal lassen bzw. maximal 25 Prozent der vorhandenen Sitze besetzen“, berichtet Karolin Rottstegge. Sechs Säle gibt es in Coesfeld, der kleinste mit 110, der größte mit 325 Plätzen. Damit das auch reibungslos funktioniert, wird das Online-Buchungssystem umgestellt. „Wir besetzen nur jede zweite Reihe und bei jeder Buchung werden automatisch links und rechts die Sitze für den erforderlichen Mindestabstand von 1,5 Meter blockiert.“ Zudem werde gerade ein Formular entwickelt, um sich online zu registrieren. „Wir brauchen die persönlichen Kontaktdaten, ähnlich wie jetzt auch in der Gastronomie, um eine mögliche Infektionskette zurückverfolgen zu können“, erklärt Karolin Rottstegge. „Das Ausfüllen ist auch Voraussetzung für eine erfolgreiche Buchung.“ Wer nicht online die Tickets reserviert, der muss vor Ort einen entsprechenden Bogen ausfüllen.

Wenn es in der kommenden Woche wieder losgeht, dann werden die Spielzeiten auch zeitversetzt sein. „Wir möchten dadurch zusätzlich für eine Entzerrung bei den Besuchern sorgen. Wir haben ein so großes Foyer hier, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass dann zu viele Menschen auf einmal bei uns sind“, zeigt sie sich optimistisch. Zudem werde es ein Einbahnsystem geben. „Wenn man aus den Sälen hinausgeht, geht man nicht durch den Kartenabriss zurück, sondern durch einen parallelen Gang, der dann durch eine Seitentür wieder hinausführt.“ Die zeitversetzten Spielzeiten würden auch dafür sorgen, dass es zu weniger Wartezeiten an den WC-Anlagen kommt. „Es wird wahrscheinlich so sein, dass nur einzeln eingetreten werden darf.“

Hinsichtlich der Maskenpflicht gilt: „Sie darf nur auf den Sitzen abgenommen werden. Sobald man sie verlässt, um auf die Toilette zu gehen oder ähnliches, muss die Maske wieder aufgesetzt werden“, so Karolin Rottstegge. Auch das Personal trage natürlich zu jeder Zeit eine Maske.

„Mit all diesen Vorkehrungen erfüllen wir alle aktuellen Bedingungen. Das kann sich natürlich mit der nächsten Coronaschutzverordnung noch wieder ändern, dann müssen wir noch einmal Anpassungen vornehmen.“ Trotz allem freue sie sich auf den Start. „Es muss endlich wieder losgehen.“