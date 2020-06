Grüne Ideen für die Zukunft der Stadt

Dass tatsächlich ein Grüner in seinem Wahlbezirk die Mehrheit erreicht, wäre eine Überraschung, daher ist für den Einzug in den Rat die Reserveliste wichtig, die bereits im Februar aufgestellt worden ist – mit Sarah Albertz als Spitzenkandidatin, gefolgt von Erich Prinz, Barbara Sieverding und Ludger Kämmerling. Auf Platz fünf rangiert Cristine Bendix. Damit sie noch in den Rat einzieht, bräuchten die Grünen ein noch besseres Ergebnis als bei der letzten Kommunalwahl, bei der sie knapp zehn Prozent und vier Sitze erreichten.

Große Zustimmung gibt’s von der Basis auch für das Wahlprogramm, das Vorstand und Arbeitsgruppe entwickelt haben. Darin entwerfen sie ein Zukunftsszenario von einem Coesfeld 2030, in dem starke grüne Ratspolitik und eine Bürgermeisterin Eliza Diekmann für große Veränderungen gesorgt haben. „Uns war wichtig, dass wir uns auf die Themen konzentrieren, die für uns als Grüne spezifisch sind und die uns ausmachen“, beschreibt Vogelpohl den Ansatz. Ökologisch, nachhaltig und sozial will sich der Ortsverband darstellen, die Digitalisierung vorantreiben, Wirtschaft und Handel vor Ort stärken, Natur und Umwelt schützen. Diskutiert werden zwei weitere Ziele. Die Kläranlage soll mit einer vierten Klärstufe ausgestattet werden, da sind sich alle einig. Kontroverser sind die Meinungen bei der Frage, ob die Einrichtung einer Gesamtschule im Programm festgeschrieben werden soll. Eine knappe Mehrheit spricht sich mit Blick auf die in der Vergangenheit zögerlichen Elternwünsche dafür aus, „den Elternwillen wertzuschätzen“, aber „Initiativen zur Modernisierung der Bildungsangebote“ zu unterstützen, zum Beispiel eine Initiative für eine Gesamtschule.

Lob für das Programm gibt es von der Landesvorsitzenden Mona Neubaur, die per Videobotschaft ihre Grüße sendet. „Ihr verbindet Ideenreichtum mit dem Schutz von Mensch und Umwelt“, findet sie.