„Sukzessive Wohnraum schaffen“

Im Mittelpunkt der Ausführungen stand die Wohnsituation der Arbeiter. Ordnungsamtsleiter Theo Witte schilderte, dass in Coesfeld 404 der insgesamt 1200 Mitarbeiter in 120 Wohnungen leben würden. Rund 30 Unterkünfte habe er sich mit Vertretern weiterer Behörden näher angeschaut – „wir haben diese in überwiegend gutem Zustand erlebt. Es gab keine menschenunwürdigen Bedingungen“, betonte er. Augenmerk habe man auf eine Wohnung gelegt, unter deren Adresse 30 Personen gemeldet waren. Da es sich dort um eine Wohnfläche von insgesamt 300 Quadratmetern handelt, sei „baurechtlich keine Nachbesserung“ erforderlich. Denn, so stellte Beigeordneter Dr. Thomas Robers die gesetzliche Lage klar, müsse laut Wohnungsaufsichtsgesetz mindestens neun Quadratmeter Wohnfläche pro Person zur Verfügung stehen – was in diesem Fall gegeben sei. „Nur bei Missachtung des Gesetzes können die Behörden Maßnahmen treffen“, informierte Robers. Weitere Unterkünfte sollen nun überprüft werden. Andreas Lüpkes, Jurist im Hause Westfleisch, erläuterte ohne Nennung konkreter Orte, dass es bei der allgemeinen Unterbringung der Mitarbeiter durch Westfleisch „auch schlechte Wohnungen“ geben würde. „Das sind aber die Ausnahmen. Wir räumen ein, dass wir uns in diesen Fällen zu wenig gekümmert haben.“

Wolfram Baßmann, Geschäftsführer der Wenova, – ein 100-prozentiges Tochterunternehmen von Westfleisch, das für Westfleisch produziert und für die Unterbringung von 700 Arbeitern zuständig ist – bekräftigte, dass es in seinem Unternehmen keine großen Wohnanlagen gebe. „Die will ich nicht. Wenn eine Wohnung nicht in unser Portfolio passt, übernehmen wir sie nicht.“

Zur Wiederaufnahme des Betriebs in Coesfeld mussten die Verantwortlichen ein Hygienekonzept vorlegen. Die Unterbringung der Mitarbeiter sei ein Teil davon, so Bayer. Am vergangenen Montag habe eine Kontrolle durch das Ordnungsamt stattgefunden, die, so Theo Witte, gezeigt habe, dass „das Hygienekonzept des Unternehmens greift“. Bei internen Testungen auf das Coronavirus sei das Ergebnis eines Mitarbeiters positiv ausgefallen – „dank der Maßnahmen konnte es aber nicht zu einer Verbreitung kommen“, so der Ordnungsamtsleiter. Um im Falle einer Infektion die betroffenen Arbeiter separieren zu können, habe das Unternehmen ein Hotel angemietet.

Thomas Bücking (CDU) kritisierte die Verschachtelungen durch Sub- und Subsubunternehmer, die das System undurchsichtig erscheinen lassen würden. Lüpkes: „Seit 2005 arbeiten wir mit nur einem Werkvertragspartner.“ Westfleisch habe 500 eigene Mitarbeiter – durch die Übernahme eines Partners sollen in naher Zukunft 350 hinzukommen.