Finanzspritze für die Tafel – aber nur aus Coesfeld

„Wir freuen uns, dass wir der Tafel damit helfen können“, so Nicole Dicke (Pro Coesfeld). Ihr pflichtete Thomas Bücking (CDU) bei: „Dass dort gute Arbeit geleistet wird, ist unstrittig. Kritisch sehen wir allerdings die Entsolidarisierung der umliegenden Kommunen.“ Von 432 Kunden (einschließlich Bedarfsgemeinschaften) im vergangenen Jahr stammen rund 66 Prozent aus Coesfeld – etwa ein Drittel der Kunden, die regelmäßig die Tafel aufsuchen, wohnen in den umliegenden Gemeinden Billerbeck, Havixbeck, Nottuln und Rosendahl. In Gesprächen konnte allerdings keine Übereinkunft hinsichtlich einer finanziellen Beteiligung an einem Strukturzuschuss erzielt werden, heißt es in den Sitzungunterlagen. „Wir hoffen in Zukunft auf mehr Unterstützung“, so Bücking.