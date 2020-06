Anja Dietrich hat ihr Studium der Bibliotheks- und Informationswissenschaft an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig im März 2019 mit dem Bachelor abgeschlossen. Gegen Ende des Studiums übernahm sie bereits ehrenamtlich die Bücherei der katholischen Studentengemeinde in Leipzig. Noch vor Ende des Studiums wurde ihr die Leitung der Stadt- und Kreisbibliothek Klötze mit der Außenstelle in Kunrau in Sachsen-Anhalt übertragen. Nicht lange und schon hatte sie die die Einrichtung konzeptionell in eine moderne Richtung gelenkt, berichtete Boland-Theißen über die 23-Jährige. Aus Berlin stammend hat sie vielfältige Erfahrungen mit Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen. „Das hat mich sehr geprägt. Ich habe mich seit 2015 in der Arbeit mit geflüchteten Menschen engagiert, Kinder betreut, Studierende begleitet und Erwachsene beim Ankommen in unserer Gesellschaft unterstützt“, erläutert sie. Als junge Frau ist sie voller Tatendrang und bereitet derzeit den Umzug nach Coesfeld vor. Zu ihrer neuen Aufgabe sagt sie: „Jung und motiviert möchte ich zusammen mit dem Team die Bücherei weiter in die Zukunft führen. Leider habe ich Frau Tingelhoff noch nicht persönlich kennengelernt, aber es besteht kein Zweifel daran, dass nach einer so langen Amtszeit ein Lebenswerk an mich übergeben wird. Dieses Werk werde ich mit Freuden fortsetzen.“