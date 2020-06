Jetzt ganz fix ins Mittelalter

Coesfeld. Und plötzlich geht alles ganz schnell: Lange waren die Verantwortlichen davon ausgegangen, dass der dritte und letzte Bauabschnitt des Stadtmuseums „Das Tor“ bis zum Jahresende fertig gestellt sein müsste. Nun haben sich aber unerwartet im Bezug auf die Fördermittel Fristen verändert. „Planung und Realisierung müssen bis Ende September erfolgen. Das ist mehr als sportlich“, informierte Dr. Mechtilde Boland-Theißen den Kulturausschuss. Trotzdem zeigte sie sich zuversichtlich, dass die Vorgabe einzuhalten ist. „Es wird aber nicht mehr möglich sein, den Ausschuss noch einmal ausführlich zu informieren“, bedauerte sie. Zugleich kündigte sie einen Info-Abend am 18. August im Forum des WBK an. „Dann wollen wir erste vorzeigbare Entwürfe präsentieren“, so Boland-Theißen.

Von Ulrike Deusch