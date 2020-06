Lette. Ein Papiercontainer ist am Samstagvormittag am Edeka-Markt in Lette in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte aus und konnte das Feuer schnell löschen, heißt es auf Nachfrage. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. Foto: Archiv

Von Allgemeine Zeitung