Politiker lüften den Kosten-Deckel

„Jetzt ist man bei der Detailplanung. Da überrascht es nicht, dass Mehrkosten kommen“, äußerte sich Thomas Stallmeyer (SPD) – das werde „wohl nicht die letzte Überraschung“ sein, mutmaßte er. Er rief dazu auf, das Schulzentrum nun zum Erfolg zu führen – „und dann soll es an Detailfragen nicht scheitern“.

„Niemand von uns hat wirklich geglaubt, dass wir mit den 50 Millionen auskommen“, stieß Dieter Goerke (Aktiv für Coesfeld/Familie) in das gleiche Horn – auch er sah keine Alternative dazu, den Deckel anzupassen. Gerrit Tranel (CDU) unterstrich nochmal, dass der Deckel trotzdem richtig gewesen sei. „Jeder hat verinnerlicht: Wenn etwas Neues kommt, da müssen wir überlegen, wie wir es gegenfinanzieren können.“ Die neuen zusätzlichen Kosten seien alle gut begründet. Das, so betonte sein Fraktionschef Richard Bolwerk, müsse auch in Zukunft gelten, dass „nur unabdingbare Mehrkosten“ berücksichtigt werden: „Wir sollten keinem falsche Hoffnungen machen, dass der Deckel nicht mehr gilt.“

Wie kam es zu den aktuellen Kostensteigerungen? Sie rühren vor allem daher, wie die Verwaltung erläuterte, dass die ursprünglich vorgesehenen Kippfenster nach aktuellen Erkenntnissen und auch den Corona-Erfahrungen für eine gute Belüftung nicht ausreichen und statt dessen Vertikalschiebefenster zum Einsatz kommen sollen. Das allein verschlingt 1,65 Million Euro zusätzlich. Für die Gründachausführung von Mensa und Schulhaus werden 82 000 Euro zusätzlich fällig. Ein neuer Kunst- und Werkraum, der nun noch mitgebaut werden soll, kostet 303 000 Euro. Und neue Medientechnik für PZ und Mensa, die bislang auch nicht berücksichtigt worden war, schlägt mit 220 000 Euro zusätzlich zu Buche. Hinzu kommt eine Steigerung bei den Planerkosten um etwas über drei Millionen Euro, weil die ihre Entgelte nach der gültigen Honorar-Ordnung an der ursprünglichen Gesamtbausumme von über 78 Millionen Euro orientiert haben und nicht am Kostendeckel. Das, so die Verwaltung, sei auch nicht zu beanstanden. Auf der anderen Seite wurde der Betrag, der für Riskorückstellungen und Baupreissteigerungen vorgesehen ist, um etwa drei Millionen Euro reduziert.

Diskutiert wurde noch über Detailausführungen der Klassenräume. „Bei 15- und 16-Jährigen knallen schon mal die Türen. Da hätte ich lieber Holz- als Glastüren“, meinte Richard Bolwerk (CDU). Erich Prinz regte an, eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach zu installieren und das Energie-Konzept zu überprüfen. Erster Beigeordneter Thomas Backes betonte dagegen: „Das Blockheizkraftwerk stellen wir nicht in Frage.“

Prinz wollte auch wissen, ob mit diesem Beschluss nun später nichts mehr geändert werden könne. Backes antwortete in aller Klarheit: „Ja, wir legen jetzt dieses Bauprojekt fest.“ Prinz will nun erst noch in der Fraktion beraten. Die endgültige Entscheidung trifft nächste Woche der Haupt- und Finanzausschuss.