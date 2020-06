Blech- statt Klinker-Fassade bei Möllers-Neubau

Coesfeld (ds). Am Markenweg in Goxel soll auf dem derzeitigen Gelände des Sanitär- und Heizungsbaubetriebs Möllers ein kleines Baugebiet mit bis zu 18 Einzel- und Doppelhäusern entstehen. Für die Einleitung eines entsprechenden Bebauungsplanverfahrens hat der Bau-Ausschuss jetzt grünes Licht gegeben. Möllers will auf dem Gelände der ehemaligen Mühle Ahlert, die ein Stück weiter nördlich liegt, ein neues Geschäftsgebäude errichten. Auch dafür gab es ein positives Votum des Ausschusses. Das Unternehmen sollte verpflichtet werden, statt einer Blech- eine Klinkerfassade zu realisieren. Da das Mehrkosten von 100 000 Euro bedeuten würde, bat Möllers darum, von dieser Auflage abzusehen. Die Verwaltung empfahl den Klinker, doch die Politiker schlugen sich einmütig auf die Seite von Möllers: „Klinker wäre schöner, aber das ist allemal besser als das, was jetzt da steht“, meinte Hans-Theo Büker (Pro Coesfeld).

Von Detlef Scherle