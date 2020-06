Mit Auto überschlagen und verletzt

Coesfeld. Ein Coesfelder hat sich bei einem Unfall am Samstag in Rorup leicht verletzt. Das teilte die Polizei mit. Der 34-Jährige war mit seinem Auto auf der Kreisstraße 12 aus Rorup kommend in Richtung Coesfeld unterwegs. In einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab, schleuderte in den Straßengraben und überschlug sich mit dem Fahrzeug. Der alkoholisierte Fahrer verletzte sich leicht und wurde ins Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Von Allgemeine Zeitung