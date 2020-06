Fortschritte machen auch die Vorbereitungen zur Erweiterung des Heriburg-Gymnasiums und der MariaFrieden-Grundschule. Für beide Schulen wird zunächst eine Machbarkeitsstudie zum Thema Modulbau vorgeschaltet, informierte Heitz. Diese Bauweise hätte den Vorteil, dass angesichts vorgefertigter Raummodule Zeit- und Kostenrahmen besser abgeschätzt und eingehalten werden könnten.

Parallel zu der Studie wird die Stadt in der zweiten und dritten Ferienwoche an der Maria-Frieden-Schule Pavillons aufstellen, die als Interimslösung für zwei Unterrichtsräume dienen. Schul- und Elternvertreter arbeiten an einem Raumkonzept. Die Schule soll für eine dauerhafte Dreizügigkeit fit gemacht werden. Auch in diesem Jahr gehen die i-Dötze in drei Klassen an den Start.

Für den Umbau und die Erweiterung des Heriburg-Gymnasiums sind ebenfalls schon wesentliche Vorbereitungen erfolgt – vor allem haben Schulleitung, Verwaltung und Eltern ein Raumkonzept abgestimmt. Wichtig war und ist allen Beteiligten, dass nach dem umfangreichen Umbau des Schulzentrums nicht der Eindruck entsteht, das Heriburg-Gymnasium könnte ein Gymnasium zweiter Klasse sein. Daher sind viele Verbesserungen vorgesehen. Gestartet wird mit dem Erweiterungsbau, bevor dann die anderen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen erfolgen.