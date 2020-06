Neues Domizil wird pünktlich fertig

Martin-Luther-Schule kann in der ersten Ferienwoche an die Franz-Darpe-Straße ziehen

Coesfeld. Auch wenn es zwischendurch anders lautende Gerüchte gab, dem Umzug der Martin-Luther-Grundschule vom Köbbinghof an die Franz-Darpe-Straße steht nichts im Wege. Das stellte die Leiterin des zuständigen Fachbereichs, Dorothee Heitz, in der Sitzung des Schulausschusses klar. Wie berichtet, sind die Lehrer und Lehrerinnen schon seit Wochen dabei, den Umzug vorzubereiten und Kisten zu packen, um in der ersten Ferienwoche das neue Domizil in der umgebauten und erweiterten Jakobischule in Beschlag zu nehmen.