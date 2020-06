Es fehlen noch fast 100 Verträge

Das nun mehr siebte Gebiet der Kreisstadt bekommt nach Rücksprache mit Bürgermeister Heinz Öhmann und Breitbandkoordinator Manfred Deitmer eine Verlängerung der Frist bis zum 11. Juli 2020. Bis zu diesem Termin können sich die Haushalte weiterhin zu den vergünstigten Konditionen für ihren eigenen Glasfaseranschluss entscheiden. Der bislang flächendeckende Glasfaserausbau in Coesfeld könnte dann erfolgreich weitergehen.

Das aktuelle Gebiet (Nord-West 1) ist das erste Gebiet, welches in der Corona Pandemie gestartet ist. Möglich, dass auch dieser Umstand zu den fehlenden Anträgen geführt hat, spekulien Stadt und Deutsche Glasfaser. Trotz Durchführung aller Hygiene-Maßnahmen, Umsetzung der Maskenpflicht und die Einhaltung weiterer Vorgaben konnte man dennoch eine leichte Verunsicherung bei den Beratungen feststellen, merkte Projektleiter René Fuchs von der Deutschen Glasfaser an.

Alle noch Unentschlossenen haben weiter die Möglichkeit, einen Termin vor Ort unter der Rufnummer 02861 / 8133420 zu vereinbaren oder sich direkt am Telefon beraten lassen. Der Servicepunkt an der Ecke Kalksbecker Weg 1/ Grimpingstraße bleibt weiterhin am Freitag von 14 bis 19 Uhr und am Samstag von 9.30 bis 15 Uhr geöffnet.