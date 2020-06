Herzen zeigen „Zusammenhalt in Coesfeld“

Coesfeld In vielen Schaufenstern und Eingangstüren sind sie bereits zu sehen: die leuchtend-roten Herz-Aufkleber mit der Aufschrift „Zusammenhalt in Coesfeld“. Der Stadtmarketing-Verein hat bereits Hunderte davon verteilt und freut sich auf die rege Teilnahme des Handels und der Gastronomie. Entstanden ist die Idee in einem Online-Meeting der Straßensprecher und der Geschäftsstelle des Stadtmarketing-Vereins Coesfeld & Partner. „Viele unserer Mitglieder haben von der großen Solidarität während der Corona-Pandemie berichtet“, erklärt Geschäftsführerin Stefanie Borgert: „Die Serviceleistungen der Coesfelder Händler und Gastronomen wurden vielseitig genutzt, dadurch haben die Unternehmen viel Unterstützung erhalten. Gerade in diesen Zeiten haben wir gemerkt, was Coesfeld für einen tollen Zusammenhalt hat.“ Das bringen die Herzen nun auch bildlich zum Ausdruck.

Von Allgemeine Zeitung