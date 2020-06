Schriftzug-Demo mit 84 Schleppern in Lette

Landwirte in Lette zeigten jetzt auf ungewöhnliche Weise Solidarität mit den Teilnehmern einer Mahnwache in Münster, die seit dem 28. Mai versuchen, Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) dazu zu bewegen, mit ihnen über die Probleme der Landwirtschaft aufgrund immer schärferer Auflagen zu sprechen. Sie stellten insgesamt 84 Schlepper so auf einem Feld in Lette auf, dass aus der Vogelperspektive – sogar in der Dunkelheit – der Schriftzug „LSV Lette“ zu lesen war. LSV steht für die Kampagne „Land schafft Verbindung“, mit der die Bauern schon seit einigen Monaten auf ihre immer schwieriger werdende Situation aufmerksam machen. Die Trecker-Aktion war inspiriert durch Berufskollegen aus Sachsen und Ostfriesland, die vor kurzem mit ähnlichen Aktionen an die Öffentlichkeit gegangen sind.

Von Allgemeine Zeitung