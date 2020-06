Kostenexplosion von 10 auf 22,5 Millionen Euro

„Wie kommt es zu dieser Steigerung?“ wollte stellvertretender Bürgermeister Gerrit Tranel (CDU) von der Verwaltung wissen. Stadtbaurat Thomas Backes erläuterte, dass die zehn Millionen Euro bisher auf groben Schätzungen beruhten. „Das ist immer das Problem, wenn man keine Planung hat.“ Mittlerweile lägen nach genaueren Untersuchungen konkrete Erkenntnisse vor. Die finanziellen Konsequenzen aus den baulichen Notwendigkeiten haben nach eigenen Angaben auch die Verwaltung überrascht. „Das wir so weitgehend in die Bausubstanz eingreifen müssen, hätte ich nicht gedacht“, führte er aus. So müsse die komplette Haustechnik erneuert werden. „Wo enden wir denn beim Heriburg? Das wird ja nicht bei 22 Millionen bleiben“, mutmaßte CDU-Fraktionssprecher Richard Bolwerk. Backes musste ihm Recht geben: „Das ist ein Rahmen – eine Planung liegt da noch nicht hinter.“ Seriöse Baukosten könne man erst „an dem Punkt sagen, an dem wir jetzt beim Schulzentrum sind“.

„Wir sind in einer Investitionsfalle“, analysierte Thomas Stallmeyer (SPD) die Lage. Die Gebäude seien alle in den 60er und 70er Jahren errichtet worden – und jetzt müssten sie saniert und modernisiert werden. Und aus dieser Falle komme die Stadt nicht heraus. Er warnte aber davor, sich schon allzu früh vor den Kosten bange zu machen: „Entscheidend ist, wie wir es am Ende finanztechnisch abwickeln.“ Er prognostizierte, dass es aufgrund der Corona-Pandemie ohnehin dazu kommen werde, „dass wir das eine oder andere Projekt noch schieben müssen.“ Erich Prinz (Grüne) pflichtete ihm bei: „Wir haben keine Alternative. Wir müssen unsere Schulen auf den neuesten Stand bringen.“

Bisher ist geplant, mit den Bauarbeiten am Heriburg-Gymnasium 2024 zu beginnen. Bis Anfang 2027 soll alles fertig sein. Die Stadt will dieses große Projekt nicht mit eigenen Kräften managen, sondern – wie bereits beim Schulzentrum – eine externe Projektsteuerung installieren. Aufgrund zahlreiche Parallelprojekte würde sie sich sonst überfordern, so Backes. Und es mache auch Sinn, nicht den Architekten selbst mit der Projektsteuerung zu beauftragen: „Ihm soll ja gerade auf die Finger geguckt werden.“

Die Vergabe der Projektsteuerung wird nun nach der Bestandsuntersuchung der nächste Schritt sein. Danach erfolgt ein „offener Realisierungswettbewerb“ nach den Richtlinien der Architektenkammer NRW. Der Ausschuss stimmte dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Verfahren einstimmig zu. Architekten können sich im Wettbewerb Gedanken machen, wie sie das pädagogische Anforderungsprofil der Schule, die Sanierung des Bestandsgebäudes und die Anbindung eines Erweiterungsgebäudes (vor allem wegen der Rückkehr zu G9 fehlen Räume) unter einen Hut bringen wollen. Auch die Freianlagenplanung soll dabei mit einbezogen werden. Ein Fachmann für diesen Bereich soll mit ins Planer-Team kommen.