Verkauf Hotel zur Mühle: Politik legt Kriterien fest

Coesfeld. Die Stadt Coesfeld will das ursprünglich zur Unterbringung von Flüchtlingen erworbene, aber nie dafür benötigte „Hotel zur Mühle“ wieder verkaufen. Den Zuschlag soll aber nicht der Höchstbietende bekommen, sondern derjenige, der in Kombination mit dem Preis das überzeugendste Nutzungskonzept vorlegt. Dafür hat der Bau-Ausschuss jetzt ein Verfahren mit Wertungspunkten auf den Weg gebracht. Bewertet werden soll die bauliche Gestaltung, die Entwicklung des Quartiers, die städtebauliche Entwicklung und die Entwicklung der Gastronomie. Hatte die Verwaltung angedacht, dass Preis und Konzept jeweils 50 Prozent bei der Bewertung ausmachen sollen, gab es aus der Politik auch andere Stimmen. „Die Entwicklung des Quartiers steht für uns an oberster Stelle“, äußerte sich Thomas Stallmeyer (SPD). Er schlug ein Verhältnis 60 : 40 zugunsten des Konzeptes vor. Auch die Grünen und Pro Coesfeld konnten dem etwas abgewinnen, während Gerrit Tranel von der CDU fragte, ob es nicht eine subjektive Einschätzung sei, was für das Quartier besser sei. Der SPD-Antrag fand mit 5:5 Stimmen keine Mehrheit. Die CDU setzte sich mit ihrem Antrag durch, keine Jury zu benennen, sondern dem Hauptausschuss diese Aufgabe zu übertragen.

Von Detlef Scherle