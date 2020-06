Auch am Dienstag kein neuer Corona-Fall

Coesfeld (ds). Auch am Dienstag hat es in Coesfeld keinen neuen Corona-Fall gegeben. Wie das Gesundheitsamt mitteilte, blieben die Erkrankungszahlen stabil. Das heißt: Weiterhin befinden sich zwei Infizierte mit ihren Angehörigen in Quarantäne. Die Erkrankungsverläufe sind relativ mild. Keiner muss im Krankenhaus behandelt werden. Seit Pandemiebeginn haben sich in Coesfeld insgesamt 232 Menschen infiziert. 218 sind wieder gesund. Zwölf verstarben.

Von Detlef Scherle