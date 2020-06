Atmosphäre trotz Auflagen bewahren

Einerseits müssten die Auflagen der Corona-Schutzverordnung eingehalten werden, andererseits wolle man die Atmosphäre, die das Haus seit 42 Jahren ausstrahle, möglichst beibehalten. Trotz dieses schwierigen Spagats zeigt sich der Geschäftsführer zuversichtlich, dass sich die Teilnehmenden der verschiedenen Bildungsangebote im Haus weiterhin wohlfühlen.

Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Der Mund- und Nasenschutz ist zu tragen, bis jeder einen bestimmten Platz in einem Raum eingenommen hat. Die Zahl der Teilnehmenden in einem Raum sei begrenzt, weil jeder fünf Quadratmeter Platz zur Verfügung gestellt bekommen müsse.

Bei der Umsetzung aller Maßnahmen habe man darauf geachtet, dass die einzelnen Bereiche im Hause nicht wie „Sicherheitsbereiche in einem Flughafen wirken“, sagt Benedikt Lücken-Vollmer. Die pädagogische Leiterin Petra van Husen ergänzt: „Das Haus lebt auch von der Atmosphäre.“ Bildungsarbeit sei mehr, als nur Wissen zu vermitteln. Viele Teilnehmende würden die Abende gemeinsam verbringen und auch in diesen Gesprächen neue Impulse bekommen.

Der komplette Bildungs- und Tagungsbetrieb sei Mitte März aus Gründen des Infektionsschutzes von hundert auf null heruntergefahren worden. „Viele haben bereits zu diesem Zeitpunkt verschiedene Kurse storniert“, erinnert sich Lücken-Vollmer. Es habe große Unsicherheit geherrscht. Zu den Teilnehmenden aus dem sozial-karitativen Bereich habe man über Online-Angebote Kontakt gehalten, berichtet Petra van Husen. „Das ist für uns auch eine Chance gewesen, uns digital noch besser aufzustellen“, ergänzt Lücken-Vollmer. Online unterwegs zu sein, sei gut und wichtig, aber das könne die persönliche Begegnung nicht ersetzen, betont Petra van Husen. Die Teilnehmenden der Zertifikatskurse könnten ihre abrupt unterbrochenen Lehrgänge voraussichtlich bis Ende des Jahres beenden. Sehr traurig seien die Chöre gewesen, die nun nicht unter dem Motto „Sommer, Sonne und Gesang“ ihre Konzertprogramme einstudieren können. „Coesfeld gehen damit einige sehr schöne Konzerte verloren“, zeigt sich auch Petra van Husen enttäuscht. Freiwilligendienste aus der Altenpflege und Gesundheitseinrichtungen würden bei den Buchungen ebenfalls zurückhaltend reagieren.

Mitte Juli stehen in der Kolping-Bildungsstätte zweiwöchige Betriebsferien an. In dieser Zeit sollen die neue Heizungs- und auch die Elektroverteilungsanlage installiert werden. „Wir hoffen, dass wir Ende Juli/Anfang August wieder einen möglichst normalen Betrieb haben“, blickt Lücken-Vollmer in die Zukunft. Der Geschäftsführer hofft auch auf Planungssicherheit, die in der Vergangenheit nicht gegeben gewesen sei, weil sich angesichts des jeweils aktuellen allgemeinen Infektionsgeschehens immer wieder eine neue Lage ergeben habe, die neue Maßnahmen nach sich gezogen habe.