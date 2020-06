Straßenausbaubeitrag auf dem Prüfstand

COESFELD. Die Stadt Coesfeld passt nach der Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG) – wir berichteten – ihre Satzung über die Erhebung von Beiträgen an. Die bringt einige Vergünstigungen für Anlieger von Straßen, die ausgebaut werden sollen, mit sich. So kann beispielsweise künftig für Eckgrundstücke eine Beitragsermäßigung gewährt werden. Auf Antrag ist es auch möglich, Beiträge in bis zu 20 Jahresraten „abzustottern“. Da künftig einige Straßen zu Velorouten umgewidmet werden sollen, werden diese Fahrradstraßen in der neuen Satzung als Hauptverkehrsstraßen geführt. Im Bau-Ausschuss des Stadtrates gab allerdings zunächst nur die CDU grünes Licht für die neue Satzung, die für alle künftigen Straßenbauprojekte angewendet werden soll. Begonnene Maßnahmen werden noch nach der alten Ordnung abgerechnet.

Von Detlef Scherle