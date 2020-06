Zwei neue Bäume für den Spielplatz

Sehr gut sei die Kooperation mit der Stadt gelaufen, betont Rosemarie Niemeier, bei der die Fäden für das Projekt zusammenliefen. Sie war auch federführend, als es darum ging, einen optimalen Standort für die Bäume zu finden, die im Frühling bereits herrlich zart und rosa-weiß geblüht haben.

„Mit dieser Aktion wollen wir einen Beitrag leisten für Klimaschutz und Nachhaltigkeit“, sagt IWC-Präsidentin Ute Herterich. Die Initiative geht zurück auf einen Appell der Nationalen Repräsentantin von Inner Wheel, die unter dem Motto „Bäume für die Zukunft“ alle 237 Clubs in Deutschland aufgerufen hat, aktiv zu werden. „Wir haben uns gleich für zwei Bäume entschieden“, so Herterich. „Bäume binden Sauerstoff und kühlen die Temperatur runter“, sagt sie. So tragen die Maienkirschen dazu bei, für die Kinder, die auf diesem Platz spielen, den Aufenthalt angenehmer zu machen. Der Standort sei bewusst gewählt, um deutlich zu machen, dass Inner Wheel etwas für die nachfolgende Generation tun möchte.