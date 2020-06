Coesfeld (ds). Ein Strafverfahren wegen Alkohol am Steuer und Unfallflucht kommt auf einen 52-jährigen Coesfelder zu, der laut Zeugenaussagen am Donnerstagabend mit seinem Fahrzeug an der Rekener Straße zwei Autos beschädigt hatte und einfach weggefahren war. Eine Polizeistreife griff ihn wenig später an der Hansestraße auf.

Von Detlef Scherle