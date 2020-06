Stadt bekommt ein Löschfahrzeug vom Bund

„Das passt sehr gut in unsere Überlegungen“, kommentierte er die „frohe Kunde“. Das Fahrzeug sei zwar für den Katastrophenschutz vorgesehen und könne im Bedarfsfall samt Mannschaft für bundesweite Einsätze abberufen werden. Die Ausstattung entspreche einem gängigen Löschgruppenfahrzeug, so dass es zwischendurch für die Feuerwehr einsetzbar ist. Geliefert werden soll das rund 230 000 Euro teure Fahrzeug schon in den Sommerferien.