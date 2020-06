Skaten und Basketball bleiben tabu

Coesfeld. Mit den ersten Lockerungen in der Corona-Pandemie öffneten auch wieder die Spielplätze in der Kreisstadt – anders als die öffentlichen Sportanlagen. An diesen sind noch immer – auch nach weiteren Lockerungsmaßnahmen, die seit diesem Montag in Nordrhein-Westfalen greifen – Schilder angeschlagen, dass eine Nutzung untersagt ist. „Der Platz an der Grundschule in Lette mit Spielfeldern für Fußball, Beachvolleyball und Basketball ist leider immer noch gesperrt“, hat Leserin Gerburgis Brosthaus festgestellt.

Von Leon Seyock