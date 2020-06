Wegen Liebeskummer auf Randale-Tour

Coesfeld. Weil er Liebeskummer gehabt habe, ist ein 23-jähriger Coesfelder am späten Samstagabend (20. 6.) auf Randale-Tour gegangen. Gegen 22.30 Uhr ging der Einsatz bei der Polizei ein. Der Mann trat nicht nur einen Außenspiegel von einem Auto an der Neustraße ab, wie die Polizei mitteilt. Im Laufe seiner Wüterich-Tour zog es den Coesfelder zur Osterwicker Straße, wo er seinen Frust weiter am Besitz anderer abließ. Er beschädigte die Tauschkiste der Caritas, warf ein Fahrrad gegen ein geparktes Auto, schmiss ein weiteres in eine Hecke und stahl einen Cityroller. Der 23-Jährige erhielt die Gelegenheit, sich im Polizeigewahrsam zu beruhigen.

Von Allgemeine Zeitung