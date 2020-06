13 Anlagen versorgen 40 000 Haushalte

Die Anlagen werden von den im Emergy-Verbund organisierten Stadtwerken Coesfeld und Borken, der Bürgerenergiegesellschaft Letter Wind GmbH der örtlichen Flächeneigentümer sowie der SL NaturEnergie gemeinsam als „Windpark Coesfeld Letter Bruch GmbH & Co. KG“ betrieben. Klaus Schulze Langenhorst, Geschäftsführer der SL NaturEnergie, betonte die lokale Wertschöpfung. „Wir schaffen hier etwas sehr positives für die Region – mit der Unterstützung lokaler Projektpartner. Dies war Grundlage für eine von Anfang an große Akzeptanz in der Bevölkerung.“

Auf insgesamt rund 260 Hektar Fläche entsteht der Windpark. Aus den 50 Grundstückseigentümern haben sich 15 Mitgesellschafter in der „Letter Wind GmbH“ organisiert. Johannes Peter, Ortslandwirt und Mitgeschäftsführer, freute sich über den Baubeginn, der bereits im Frühjahr erfolgte. „Mehr als acht Jahre Arbeit stecken für uns dahinter. Die Landwirtschaft hat schon immer von dem gelebt, was die Natur hergibt. Jetzt ist es die Ernte des Windes.“ Die Landwirte seien immer für innovative Projekte zu haben.

Dies treffe auch auf die Stadt zu, wie Coesfelds Bürgermeister Heinz Öhmann betonte. „Die Technik, die Form, wie das Projekt hier umgesetzt wird, die Beteiligung der Bürgerschaft und die interkommunale Zusammenarbeit sind nur ein paar Beispiele für die hiermit verbundene Innovation.“ Zudem fließe ein Teil der finanziellen Erträge in die Bürgerstiftung Coesfeld. „Dadurch ergeben sich wiederum beträchtliche Summen, die gemeinnützigen Projekten in Coesfeld und Lette zugute kommen.“ Rund 30 Standorte von Windkraftanlagen gebe es bereits in Coesfeld, künftig komme mindestens noch die gleiche Menge hinzu.

Als Leuchtturmprojekt bezeichnete den Windpark Mechtild Schulze Hessing, Borkens Bürgermeisterin. „In Borken findet man keine vergleichbare große Fläche ohne Höfe in der näheren Umgebung. Deshalb sind wir froh, dass wir uns an diesem Projekt für die regionale Versorgung beteiligen können.“