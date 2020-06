Verwaltung sieht rechtlich kaum Spielraum

Grund für die ablehnende Haltung von drei Fraktionen war, dass sie die Bürger am liebsten noch stärker entlasten würden. Mit bis zu 80 Prozent lägen die Beiträge in Coesfeld – verglichen mit anderen Kommunen – am oberen gesetzlich erlaubten Rand, argumentierten sie. Doch die Verwaltung sieht da rechtlich nur einen sehr geringen Spielraum für Reduzierungen. Es komme immer auf die Inanspruchnahme der Straßen durch die Allgemeinheit beziehungsweise die Anlieger an, hob Stadtbaurat Thomas Backes hervor. „Aus politischen Gründen die Bürger entlasten zu wollen – das geht nicht“, führte er aus. Genauso wenig dürfe die Stadt beschließen, höhere Beiträge zu erheben, um ihre Kasse zu füllen. „Man muss die Beiträge an Sachfragen festmachen“, stellte er klar – hauptsächlich komme es darauf an, wie die unterschiedlichen Straßen eingestuft würden – bei ausschließlich von Anliegern genutzten Straßen müsse der höchste Beitrag genommen werden: „Da gibt es keinen Vorteil für die Allgemeinheit.“ Deshalb halte er den Satz von 80 Prozent weiter für richtig. „Alles, was wir machen, wäre eine Entlastung des Landes“, plädierte auch Bürgermeister Heinz Öhmann dafür, die Sätze beizubehalten.

Richard Bolwerk (CDU) konnte nicht nachvollziehen, dass ausgerechnet aus den Reihen von SPD und Grünen nun weitere Reduzierungen gefordert werden: „Sie haben auf Landesebene zu ihrer Regierungszeit die Chance gehabt, das schon früher zu beschließen.“ CDU und FDP setzten nun um, dass die Anlieger nur noch die Hälfte zahlen müssen: „Das hat es so noch nie gegeben.“

Erich Prinz (Grüne) begrüßte, „dass sich das Land bewegt hat“. Er befürchtete aber „mehr Bürokratie“ durch die neuen Regelungen. „Das schätze ich nicht so ein“, widersprach ihm Backes. Zwar müssten die Fördermittel beantragt werden. Aber die nun vom Land geforderte frühe Bürgerbeteiligung bei Straßenbaumaßnahmen werde in Coesfeld sowieso schon praktiziert.