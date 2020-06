Homeschooling im Jugendhaus

coesfeld. Längst nicht alle Kinder und Jugendlichen haben die Chance, sich fürs Homeschooling mal eben zu Hause an den PC zu setzen oder sich einen Laptop zu schnappen, um die Aufgaben der Schule zu bearbeiten. „In vielen Familien gibt es mehrere Kinder, aber nur ein Endgerät und in so manchem Haushalt sind die räumlichen Verhältnisse nicht so, dass Kinder konzentriert lernen könnten“, sagt Sabine Wessels vom Fachbereich Jugend und Familie.

Von Ulrike Deusch