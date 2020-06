Nur noch zwei Infizierte in der Stadt

Coesfeld (ds). Da waren’s nur noch zwei: Die Zahl der aktiven Corona- Fälle in Coesfeld hat sich am Dienstag um einen reduziert. Von den bislang drei Erkrankten hat sich einer wieder gesund gemeldet. Seit Pandemiebeginn haben sich laut Gesundheitsamt 233 Personen mit dem Virus infiziert. 219 von ihnen sind mittlerweile genesen. Zwölf starben an Covid-19.