„Wir haben renommierte Künstler gewinnen können, sich mit der Stadtgeschichte zu befassen und mit der Klangkunst als interessanter zeitgenössischer Kunstform einen Bezug zu ihr herzustellen“, beschreibt Jutta Meyer zu Riemsloh, Vorsitzende des Kunstvereins, die Idee. An sechs Installationen im öffentlichen Raum werden Orte in der Stadt erlebbar, die sich auf stadtgeschichtliche, architektonische oder alltägliche Gegebenheiten beziehen. Anders gesagt: die Innenstadt wird zum Hör-Raum. Weitere Klangskulpturen, Installationen und Dokumentationen präsentieren die Künstler im Ausstellungsraum des Kunstvereins.

„„Mit diesem Projekt betreten wir Neuland“, beschreibt Jutta Meyer zu Riemsloh das Besondere der Ausstellung. Dass der Kunstverein alle paar Jahre ein Projekt mit der und für die Stadt macht, hat indes Tradition – „auf Ochse“ ist ein Beispiel und das Lichtkunstprojekt an der Loburg. „Irgendwann würde ich gern Klang- und Lichtkunst vereinbaren und im Stadtpark präsentieren“, träumt Jutta Meyer zu Riemsloh schon von der Zukunft. Auch eine Klang-Kooperation mit der Musikschule, die corona-bedingt jetzt nicht realisiert werden kann, möchte sie nachholen.

Der israelische Musiker und Klangkünstler Yotam Schlezinger hat gleich beim ersten Rundgang durch Coesfeld die Synagoge als Ort für sein Werk entdeckt. Anknüpfend an den Coesfelder Fred Hertz möchte er in einer Endlosschleife Informationen über das jüdische Leben in Coesfeld hören lassen, berichtet er. Hubert Steins ist mit einem Schlaginstrument, dem Terré-Löffel, durch die Stadt gegangen und hat an 18 Orten Klangimpulse erzeugt. „Jeder hat seine eigene Färbung“, sagt er. „Die gebe ich nicht nur als Information, sondern auch in kleinen Kompositionen wieder.“

Ein Heftchen mit Informationen können Interessierte mit auf den Weg durch die Stadt nehmen. Zur Ausstellungseröffnung am 22. August um 15 Uhr begleiten die Künstler den Rundgang. Zur Einführung spricht Prof. Stefan Fricke. Zu einer literarischen Stadterforschung wird der Schriftsteller Florian Neuner erwartet.