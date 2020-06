Liberale unterstützen CDU-Kandidaten

Zuvor hatte der CDU-Kandidat die liberalen Akzente seines Wahlprogramms durchbuchstabiert. Er will Handel und Gastronomie unterstützen, die Wirtschaftsförderung „zur Chefsache“ machen. Der Tourismus liegt ihm am Herzen. So könne er sich ein kleines Boutique-Hotel in der Innenstadt vorstellen – „das bringt Frequenz“. Wegen Corona seien bisher schon erfolgversprechende Gespräche zwar unterbrochen – das Ziel behalte er aber im Auge.

Tranel betonte auch, dass die Stadtverwaltung unter seiner Führung deutlich bürgerfreundlicher aufgestellt werden soll: „Sie soll nicht mehr die klassische Ordnungsbehörde sein, die aufzeigt, was nicht geht, sondern dem Bürger deutlich machen, wie es anders und besser gehen könnte.“ Den Kampf sagt Tranel Funklöchern in der Stadt an: „Wir können in einer digitalen Zeit nicht mehr weiße Flecken haben.“

Unterdessen schwelte der Konflikt mit dem bisherigen Vorsitzenden Wolfgang Kraska im FDP-Ortsverein weiter. Er war ja noch als Wahlkreisbewerber auf die Liste für die Kommunalwahl gesetzt worden, wollte die Annahmeerklärung aber nicht unterschreiben. Er wisse nicht auf welche programmatischen Inhalte er sich einlasse, sagte er – „ins Blaue hinein unterschreibe ich nichts“. Er warf den „Rebellen“, die ihn gestürzt haben, vor, monatelang hinter seinem Rücken an dem Programm gearbeitet zu haben. Dem widersprachen sowohl Fabry als auch Vorstandsmitglied Oliver Nawrocki, der den Programmentwurf vorstellte: Die „liberale Agenda 2030“ sei in einem längeren offenen Prozess, der auch noch nicht abgeschlossen sei, entwickelt worden. Kraska betonte gegenüber der AZ, dass das eine Lüge sei. Er sei als Vorsitzender „bewusst hintergangen“ worden.

Die Versammlung strich ihn von der Liste. Für Kraskas Wahlbezirk wurde Stefan Holters neu als Kandidat aufgestellt. Den Bezirk von Elisabeth Borgert übernimmt Carmen Driemer.