Mit drei Kernthemen überzeugen

Coesfeld. Als Ralf Nielsen in seiner Analogie das „Rote Pferd“ bemühte, den bekannten Ballermann-Hit von Markus Becker, zeigte der Blick in zunächst ratlose Gesichter, dass nicht alle wussten, worauf der Fraktionsvorsitzende der SPD hinauswollte. „Das Lied hat keinen Text, es besteht nur aus dem Refrain. Deswegen kann es jeder mitsingen“, führte Nielsen auf der Aufstellungsversammlung der Sozialdemokraten im Kolpinghaus am Mittwochabend weiter aus. Und genauso müsse auch das Wahlprogramm gestrickt sein, damit es jeder wiederholen könne. Wie André Kretschmer dann erklärte, will die SPD im Wahlkampf sich diesmal auf drei Kernthemen beschränken: als Stadt bezahlbaren Wohnraum schaffen, die gebührenfreie Kita in Coesfeld durchsetzen und für eine Gesamtschule vor Ort eintreten. Auch wenn viele sie schlecht redeten, „wir brauchen in Coesfeld eine Gesamtschule, auch parallel zur Hauptschule“, betonte Kretschmer.

Von Florian Schütte