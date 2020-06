Lette. Schwer verletzt wurden drei junge Leute bei einem Unfall in Lette am Sonntag um kurz vor fünf Uhr morgens. Der 23-jährige Autofahrer aus Coesfelder war auf der Bruchstraße in Lette unterwegs. Als er links in einen Wirtschaftsweg einbiegen wollte, kam er von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Von Allgemeine Zeitung