Favorisierte Flächen bereits im Blick

Lette. Der Tatendrang ist groß. „Wir haben tollen Rückhalt bekommen von vielen Jugendlichen aus Lette und der Umgebung“, sagt Maximilian Hartfil. Er setzt sich gemeinsam mit weiteren jungen Menschen für einen Dirt-Park in Lette ein. Dabei handelt es sich um ein aus Erde modelliertes Areal für Mountainbiker. Dieses Anliegen wurde erst vor Kurzem in die Liste der DIEK-Projekte aufgenommen (wir berichteten) – bei der jüngsten Sitzung der DIEK-Koordinierungsgruppe haben sich die Anwesenden nun damit beschäftigt, geeigneten Flächen zu finden – sowohl für den Dirt-Park als auch für einen Wohnmobilstellplatz – „was schon lange Thema in Lette ist“, so Sprecher Bernhard Kestermann. Im Vordergrund standen dabei zunächst vier Flächen an der Bruchstraße.

Von Leon Seyock