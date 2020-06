Fundgrube hat wieder geöffnet

„Sie war kurzfristig geschlossen, weil wir Bedenken wegen der Abstandsregeln hatten“, sagt die Niederlassungsleiterin von Remondis in Coesfeld. „Denn die Leute stöbern ja auch gerne ein bisschen.“ Doch nun setzt Zierow auf das Verantwortungsbewusstsein der Bürger, die geltenden Abstandsregeln auch an der Fundgrube einzuhalten.

Gemeldet hatte sich ein Leser, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte, aber die Fundgrube als Einrichtung seit Jahren zu schätzen weiß. Er und seine Frau hätten so viele gut erhaltene Sachen, die zum Wegwerfen zu schade seien. „Sogar ein Trecker vom Enkelkind“, berichtet der Coesfelder. Gartenmöbel und Polster habe er schon dort abgegeben, aber auch selbst bereits schöne Dinge ergattert. „Viel Spielzeug wie Playmobil oder auch Kinderbücher haben wir dort schon bekommen“, sagt der Bürger. „Aber man muss schon etwas Glück haben.“ Er und seine Frau freut es daher riesig, dass die Fundgrube wieder öffnet, denn „viele haben ihre Sachen nicht wieder mitgenommen, sondern in die Container geschmissen“, hat das Ehepaar beobachtet.

Geschlossen bleibt allerdings vorerst noch die Tauschkiste der Caritas. „In drei oder vier Wochen können wir sie aber auch wieder öffnen“, erklärt Indra Terstegge vom Caritasverband.