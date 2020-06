Ausstellung zeigt Leben der Anne Frank

Coesfeld. Die Theodor-Heuss-Realschule hat sich auch in diesem Jahr anlässlich des Geburtstags der Anne Frank am 12. Juni mit der Lebensgeschichte des wohl bekanntesten Holocaust-Opfers beschäftigt. Gemeinsam mit 340 anderen Schulen in ganz Deutschland haben die Realschüler aus Anlass des 75. Jahrestags des Kriegsendes unter dem Motto „Freiheit“ bis zu den Sommerferien an der bundesweiten Aktion gegen Antisemitismus und Rassismus teilgenommen.

Von Allgemeine Zeitung